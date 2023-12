È morto in ospedale Rosolino Celesia, il 22enne rimasto ferito in una sparatoria avvenuta fuori dalla discoteca a Palermo, in via Pasquale Calvi.

Palermo, sparatoria fuori dalla discoteca dopo una rissa: muore 22enne

La vittima sarebbe prima rimasta coinvolta in una rissa nella discoteca Notr3, in via Pasquale Calvi, vicino ai bagni. Poi la discussione sarebbe proseguita all’esterno del locale, dove il giovane sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco al torace e al collo.

Trasportato all’ospedale Civico di Palermo, è morto dopo dopo le tre. Inutile i tentativi di rianimazione del personale medico. Al momento sono in corso le indagini della squadra Mobile per ricostruire la dinamica e identificare l’aggressore. Non si esclude che i soggetti coinvolti siano inseriti in contesti criminali.

Il precedente

Non è la prima volta che la zona tra via Libertà e Borgo Vecchio è teatro di sparatorie e risse. Tra il 15 e il 16 dicembre scorso le forze dell’ordine intervennero per sedare un’altra rissa, sempre davanti al locale Notr3. Pochi giorni prima, sempre nella stessa zona, un 30enne aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco.