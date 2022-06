Lite per incidente stradale finisce in tragedia, 45enne ucciso a colpi di pistola. Giuseppe Incontrera è deceduto nell’ospedale Civico di Palermo a causa delle gravi ferite riportate in seguito a una sparatoria. I medici non ha potuto fare nulla per salvare l’uomo morto per un arresto cardiocircalatorio.

Palermo, 45enne ucciso a colpi di pistola

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la lite sarebbe scaturita dopo un incidente stradale. I carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche hanno rilevato un parabrezza lesionato nel luogo dove è avvenuto l’omicidio.

Dalle indagini dei militari dell’arma si è scoperto anche che la vittima orbitava negli ambienti mafiosi e aveva precedenti per droga. Dalle prime informazioni pare che per terra sono stati trovati almeno 5 bossoli di una pistola di piccolo calibro.

Indagini in corso

Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri del nucleo investigativo, i quali stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto e cosa abbia scatenato l’ira dell’omicida. In loro aiuto ci sono i testimoni, i residenti della zona, familiari e amici della vittima.