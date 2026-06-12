Giugliano, tenta di uccidere il fratello e si barrica in casa con la madre: arrestato dai Carabinieri

Ha impugnato una pistola e ha tentato di uccidere il fratello, esplodendo almeno sette colpi d’arma da fuoco tra il cortile condominiale e una finestra dell’abitazione. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Giugliano, nei pressi di via Frezza, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri. Il bersaglio dell’agguato è riuscito a sfuggire ai colpi e a mettersi in salvo, mentre alcuni proiettili hanno raggiunto un’auto parcheggiata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe nato da un violento litigio tra i due fratelli per motivi ancora da chiarire. La discussione, avvenuta nel cortile condominiale, sarebbe rapidamente degenerata quando il 44enne avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco contro il familiare. Quest’ultimo è riuscito a fuggire evitando di essere colpito.

L’aggressore avrebbe poi raggiunto una finestra dell’abitazione continuando a sparare nel tentativo di centrare il fratello in fuga. In totale sarebbero stati esplosi almeno sette colpi. Subito dopo, il 44enne si sarebbe rifugiato nell’appartamento dove vive insieme alla madre. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Giugliano. Alla vista delle pattuglie e al suono delle sirene, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi a bordo della propria auto, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato dai militari dell’Arma. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione. I carabinieri sono inoltre alla ricerca della pistola utilizzata durante il tentato omicidio, che secondo le prime ipotesi sarebbe stata gettata nelle campagne circostanti nel tentativo di disfarsene prima dell’arresto.