Evade dagli arresti domiciliari per acquistare delle banane. Quando rientra trova i carabinieri ad aspettarlo all’ingresso della porta di casa e viene denunciato. Tuttavia il giudice monocratico di Nocera Inferiore ha deciso di assolvere il pregiudicato per “tenuità del fatto”.

Pagani (Salerno), evade dai domiciliari per comprare delle banane: assolto

Durante una verifica di rito, i carabinieri della stazione di Pagani si recarono a casa dell’arrestato ma non lo trovarono. Dall’appartamento, infatti, non giunse alcuna risposta. Poco dopo un carabiniere notò l’imputato rientrare verso casa con in mano una busta della spesa. All’interno c’erano delle banane acquistate in un supermercato distante pochi metri, gestito dai genitori dell’uomo.

Come spiega il Mattino, la pubblica accusa aveva chiesto la condanna per la violazione della misura dei domiciliari, il tribunale ha invece deciso per l’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Una formula che si utilizza quando l’offesa è – per modalità della condotta ed esiguità del danno – particolarmente tenue e se il comportamento contestato non è abituale. Per le motivazioni del tribunale servirà attendere sessanta giorni.