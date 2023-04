E’ una giornata di lutto per la comunità di Pagani, in provincia di Salerno: Brunella Lippi, 38 anni, è venuta a mancare. A quanto pare lottava contro un brutto male che non le ha lasciato scampo.

Pagani, Brunella muore a 38 anni: “Addio a una madre esemplare”

Le circostanze del decesso non sono note. La famiglia mantiene il massimo riserbo. Brunella lascia un marito Luca Lamberti, oltre ai figlioletti Marta e Bruno. Oggi è stata allestita la camera ardente nel Salone della Nunziatella del Santuario delle Galline. I funerali, invece, saranno celebrati domani, alle 10, presso la Chiesa del SS Corpo di Cristo a Pagani.

I social sono stati inondati di messaggi di cordoglio. Ciao Brunella. Oggi hai spiccato il volo, ora vola sempre più in alto. Veglia sulla tua famiglia e sui i tuoi carissimi bambini. A tutta la famiglia un forte abbraccio A te, Luca, un forte abbraccio e ti sono vicino in questo momento bruttissimo. Mi raccomando Brunella, guardaci da lassù”, scrive Terry. “Hai smesso di soffrire. Ora riposa in pace e veglia sui tuoi figli”, il messaggio del fratello Pasquale.