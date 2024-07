Buone notizie arrivano da Boston. I genitori di Raffaela Domenicone– 15enne affetta dalla rarissima anomalia di Ebstein – hanno comunicato l’esito positivo dell’operazione che ha subito la ragazza attraverso un messaggio pieno di gioia e gratitudine.

“L’intervento – fanno sapere attraverso lo zio Gregorio Morrone – è stato completato con largo anticipo. Abbiamo anche parlato con il dottor Del Nido. Tutto è andato per il meglio. Hanno trovato tanto tessuto per ricostruire la sua valvola che ora chiude bene.” Nonostante l’ottimismo, le prossime 48 ore rimangono cruciali per la completa riuscita dell’intervento. “Poi – scrive la famiglia Doenicone-Morrone – tireremo un enorme respiro di sollievo”.

La raccolta fondi per Raffaela Domenicone