Ottaviano, sei colpi di pistola contro un’abitazione al primo piano

Paura a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove nella tarda serata di ieri, lunedì 3 agosto, alcuni colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un’abitazione situata al primo piano di un edificio in via Gabriele D’Annunzio 42. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata, allertati dopo la segnalazione degli spari.

Sei proiettili contro l’abitazione

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati esplosi complessivamente sei colpi: tre verso la facciata anteriore dell’abitazione e altri tre contro quella posteriore. Nonostante la gravità dell’episodio, nessuna persona è rimasta ferita. Durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto due bossoli, che potranno essere sottoposti agli accertamenti balistici.

Indagini in corso a Ottaviano

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, identificare chi ha sparato e chiarire il movente del gesto. Gli investigatori potrebbero acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliere eventuali testimonianze. Al momento non sono stati comunicati elementi sufficienti per ricondurre l’episodio a una matrice precisa.