Ha tentato di salvarsi fuggendo a piedi verso la propria abitazione, ma il suo tentativo è stato inutile. Antonio Mauro, 48 anni, originario della zona dei Tribunali, è stato raggiunto e ucciso da alcuni colpi di pistola esplosi da due uomini in sella a uno scooter nella serata di martedì.

Napoli, agguato mortale in via Rosaroll: ucciso un 48enne

L’episodio si è verificato intorno alle 22.30 in via Cesare Rosaroll, davanti a numerosi passanti e automobilisti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, accortosi della presenza dei suoi inseguitori, avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente dirigendosi verso casa. I killer, però, lo hanno rincorso aprendo il fuoco. Uno dei proiettili lo ha colpito al torace, provocandone il decesso immediato. La scena ha generato momenti di panico tra le persone presenti, molte delle quali hanno cercato riparo dietro le auto parcheggiate lungo la strada.

Vicino al clan Contini

Dopo le segnalazioni ai numeri di emergenza, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, insieme ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Scientifica. Gli investigatori stanno esaminando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio.

Mauro era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati quali detenzione di armi, estorsione e tentato omicidio. Pur non risultando formalmente coinvolto in vicende di camorra, negli ultimi tempi il suo nome era stato accostato ad ambienti criminali riconducibili al clan Contini. Sul luogo dell’agguato sono stati rinvenuti diversi bossoli calibro 7,65; gli investigatori ritengono che siano stati esplosi almeno sei colpi. Non era la prima volta che Mauro finiva nel mirino: già nel 2007 era sopravvissuto a un altro attentato, riportando alcune ferite.

Altra sparatoria a San Giovanni a Teduccio

Sempre nella serata di ieri, un’altra sparatoria si è verificata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Tre persone sono rimaste ferite, ma secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine non vi sarebbero collegamenti con l’omicidio avvenuto in via Rosaroll.