Dopo i due pareggi consecutivi nei derby con Avellino e Cavese, alle 20:45 ritorna in campo il Giugliano, Tigrotti in scena a Cerignola, ad attenderli i pugliesi in vetta alla classifica e ancora imbattuti in questo inizio di stagione con 7 punti contro i 5 dei gialloblù di Valerio Bertotto.

“Cerignola costruita per stare in alto, noi dobbiamo dimostrare continui

Così l’allenatore Valerio Bertotto ha parlato alla vigilia: «L’Audace Cerignola è una formazione che, come la nostra, ha dato continuità rispetto alla stagione precedente. È costruita sicuramente per stare al vertice della categoria, con calciatori importanti e con una realtà interna di livello. Hanno un identità riconosciuta e su questa in settimana abbiamo lavorato. Sappiamo come e dove intervenire nelle varie situazioni per cui confido molto che ci sia una grande dimostrazione di forza da parte nostra, perché è quello che sto vedendo nella mia squadra. Non dobbiamo accontentarci. Abbiamo le armi giuste per poter fare bene il nostro lavoro». Sul momento dei campani: «La parola continuità è un concetto su cui sto insistendo con i ragazzi. Dare continuità di atteggiamento e di risultati può essere un grande vantaggio nel medio-lungo periodo».

Con il Cerignola per dimostrare il proprio valore e ritrovare la via del gol

Gara impegnativa per il Giugliano, che al Monterisi affrontano l’Audace Cerignola, tanti gli intrecci della gara per i tigrotti, in una gara avente un grande e importante filo conduttore. Proprio i pugliesi furono la squadra che estromise i gialloblù dai playoff e ad attenderli anche il grande ex di Turno Francesco Salvemini, protagonista assoluto e cannoniere della scorsa stagione trasferitosi proprio dal Giugliano al Cerignola. Partita impegnativa dicevamo quella dei gialloblù che dovranno cercare di risolvere anche alcuni problemi in fase di realizzazione emersi in questo inizio di stagione che ha visto giocare alla squadra di Bertotto il solito calcio basato sempre su tecnica e grande spirito di squadra, ma che ha dimostrato avere più di qualche problema sotto rete, solo 2 sono le reti messe a segno dai tigrotti in questo inizio di stagione

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Gonnelli, Ligi, Visentin; Coccia, Tascone , Capomaggio, Paolucci, Russo; Salvemini, Cuppone. A disposizione: Fares, Greco, Romano, Tentardini, Velasquez, Bianchini, Carrozza, Ianzano, Sainz-Maza, Gagliano, Iurilli, Di Dio, Jallow, Lorusso, Ruggiero, Parigini. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera; Giorgione, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Padula, Njambè. A disposizione: Esposito, Russo, De Francesco, Scaravilli, Acella, Celeghin, De Paoli, D’Agostino, Masala, Minelli, Baldè, Peluso, Nuredini. Allenatore: Valerio Bertotto.