Una paziente decisamente fuori dal comune all’Ospedale Veterinario Animal Food di Giugliano, dove una femmina di giaguaro di 7 anni è stata sottoposta a una Tac nell’ambito di un percorso diagnostico avviato a seguito di alcuni episodi convulsivi.

Dallo zoo di Napoli a Giugliano: giaguaro di 7 anni sottoposto a Tac all’ospedale Animal Food

L’esame di tomografia computerizzata, necessario per approfondire il quadro clinico dell’animale, ha richiesto una procedura particolarmente delicata, con anestesia, monitoraggio costante e l’impiego di avanzate tecnologie di diagnostica per immagini. Fondamentale la collaborazione tra l’équipe dell’Ospedale Veterinario Animal Food e i medici veterinari dello Zoo di Napoli, che hanno seguito l’animale durante le diverse fasi della procedura, garantendo una gestione attenta e specialistica.

«Un lavoro reso possibile dalla preziosa collaborazione con i Medici Veterinari dello Zoo di Napoli, che hanno accompagnato e gestito questa straordinaria paziente con grandissima professionalità, competenza e dedizione», si legge in un post pubblicato su Facebook dall’Ospedale Veterinario Animal Food. Un caso che mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra professionisti con competenze differenti, soprattutto quando si tratta di intervenire su animali selvatici che necessitano di accertamenti diagnostici complessi.

La vicenda testimonia anche il ruolo sempre più importante della diagnostica avanzata nella medicina veterinaria, uno strumento fondamentale per approfondire le condizioni di salute degli animali e orientare le successive valutazioni cliniche.