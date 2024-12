La trasparenza e la pubblicità dei lavori delle istituzioni pubbliche rappresentano un pilastro fondamentale di ogni processo democratico. I consigli comunali, per loro natura, sono pubblici e aperti alla cittadinanza. Sebbene ogni amministrazione abbia il diritto di regolamentare le modalità di svolgimento delle riprese durante le sedute, non può essere in alcun modo impedito a giornalisti regolarmente iscritti all’albo di svolgere il proprio lavoro e di esercitare il diritto di cronaca.

Ostacolate riprese del consiglio comunale di Villaricca: “Libertà di stampa diritto inviolabile”

Tuttavia, durante le ultime sedute del Consiglio comunale di Villaricca, il Presidente del Consiglio ha tentato di ostacolare alcuni giornalisti nello svolgimento delle loro attività professionali. La libertà di stampa e il diritto di cronaca sono garantiti dalla nostra Costituzione e dunque inviolabili, al di là di qualsivoglia disposizione prevista dai regolamenti degli enti locali. Stigmatizziamo dunque qualsiasi atteggiamento che possa ledere questi diritti e proponiamo, nel contempo, l’introduzione di un sistema di accredito annuale, pensato per agevolare le testate locali che seguono regolarmente la vita politica della città e per prevenire ulteriori episodi di limitazione dell’attività giornalistica.

Firmato dalle redazioni di:

Abbì Abbé

Il Meridiano News

Internapoli

Radio Svago web

Tele Club Italia

Terra Mia

(COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO)