Nasce a Caserta l’Osservatorio per i diritti dei detenuti

Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia, fortemente voluto dal Garante Don Salvatore Saggiomo.

Presentato nel corso di una tavola rotonda che ha visto la partecipazione dei direttori degli istituti penitenziari del territorio, l’incontro è stato occasione di confronto sui temi della giustizia e del reinserimento sociale.

Al centro del dibattito, il ruolo del carcere come luogo di recupero e inclusione, oltre che di detenzione.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano. Presente anche il vescovo di Caserta e Capua, monsignor Pietro Lagnese.

L’Osservatorio sarà dedicato alla memoria di don Peppe Diana, simbolo dell’impegno per la legalità e la dignità delle persone.