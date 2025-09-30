Ospedale Moscati, stop al parcheggio selvaggio: arrivano i paletti anti-sosta

Parcheggiare nei pressi dell’ospedale “Moscati” di Aversa può trasformarsi in una vera impresa. I posti auto non bastano e così, per fretta o per non pagare la sosta, c’è chi lascia l’auto sui marciapiedi. Accade persino davanti all’ingresso del pronto soccorso, con il rischio di ostacolare l’arrivo delle ambulanze. Per arginare il fenomeno, il Comune ha installato la scorsa settimana dei paletti anti-parcheggio abusivo. Al momento sono già stati collocati ai lati del pronto soccorso, di fronte all’ingresso e in prossimità delle strisce pedonali.

Il servizio