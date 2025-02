Il dottor Luigi Ferrara è stato nominato nuovo primario dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna 2 dell’Ospedale Cardarelli, a seguito della conclusione della procedura concorsuale per titoli e colloquio, sancita dall’atto deliberativo numero 57 del 29 gennaio scorso.

Ospedale Cardarelli di Napoli, il Dott. Luigi Ferrara nuovo primario di Medicina interna 2

La nomina è stata ufficializzata dal Direttore Generale dell’ospedale, dottor Antonio D’Amore, che ha preso atto della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice. Il parere favorevole di entrambe le figure chiave dell’ospedale, il Direttore Sanitario dottor Mario Massimo Mensorio e la Direttora Amministrativa dottoressa Marcella Abbate, ha avuto un ruolo determinante nella decisione, confermando la nomina del dottor Ferrara come nuovo responsabile della struttura.

La graduatoria finale stilata dalla commissione esaminatrice ha visto il dottor Ferrara al primo posto, seguito dai candidati Alfonso Schiavo, Raimondo Cavallaro, Rosina Albisinni, Umberto Valentino, Rodolfo Nasti e Fabrizio Capasso. La scelta del primario riflette la sua preparazione e il riconoscimento delle sue capacità professionali in un concorso che ha messo a confronto esperti del settore. Il dottor Ferrara assume l’incarico con una durata quinquennale, un periodo che si prevede sarà caratterizzato da innovazione, impegno e alta competenza, in un reparto cruciale per il Cardarelli e per la salute dei pazienti.