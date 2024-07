l’agente dell’attaccante nigeriano è volato nella capitale francese per discutere con il Paris Saint-Germain, una delle possibili nuove destinazioni del proprio assistito. Il club di Al-Khelaifi vorrebbe inserire nell’operazione un giocatore tra Soler, Mukiele e Lee Kang-In, al momento solo il capitano sembra poter interessare a Conte, ma resta viva la pista araba.

Incontro tra il procuratore Calenda e il Psg

la situazione per la cessione di Victor Osimhen aperta. “C’è un accordo precedente, che non sappiamo come finirà”, ha detto il nuovo allenatore in una conferenza stampa dei giorni scorsi. L’agente dell’attaccante nigeriano è volato a Parigi per parlare con il Psg