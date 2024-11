Travolge con l’auto un’altra persona dopo un diverbio e la schiaccia contro il muro. Condannato a 10 anni Raffaele Mundo, con l’accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi. Ad emettere la sentenza con rito abbreviato il Gip del Tribunale di Napoli Nord. Si tratta del figlio dei ras dei Casalesi, Salvatore Mundo, alias ‘o mister.

Orta di Atella, travolge e schiaccia 22enne riducendolo sulla sedia a rotelle: condannato a 10 anni figlio del ras

I fatti risalgono al 6 febbraio 2024, quando, a Orta di Atella, il 26enne, a bordo di un’auto su cui viaggiava insieme alla compagna, incrociò la vittima, F.L., con il quale aveva avuto liti pregresse, mentre si trovava a piedi in strada. Così fece inversione di marcia, lo inseguì e lo travolse, passando addirittura sul corpo del 22enne in retromarcia. A seguito di quell’investimento, gli ha procurato lesioni tali da lasciarlo su una sedia a rotelle. Al ragazzo travolto, infatti, fu riscontrata una lesione al midollo spinale che gli provocato la paralisi permanente degli arti inferiori e altri gravi problemi fisici.

Le attività di indagine, eseguite attraverso intercettazioni ambientali e in carcere, escussione di persone informate sui fatti, analisi dei sistemi di videosorveglianza e di telefoni cellulari. Dopo la scelta del rito abbreviato, per Mundo jr la condanna a dieci anni di carcere per tentato omicidio.