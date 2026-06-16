Napoli, sconosciuto sferra un pugno a titolare di un pub: è in pericolo di vita

Un’aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri potrebbe avere conseguenze drammatiche. Un uomo di 50 anni, proprietario del locale “The Queen – Gin & Beer”, è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da uno sconosciuto all’esterno della sua attività in via Giambattista Ruoppolo 89, nel quartiere Vomero.

Napoli, sconosciuto sferra un pugno a titolare di un pub

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 50enne sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da un uomo che si è poi allontanato subito dopo l’aggressione. A seguito del colpo, la vittima sarebbe caduta battendo violentemente la testa contro un gradino. Ignoto al momento il movente dell’aggressione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, allertati dal personale del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo, trasportandolo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. In un primo momento il 50enne era cosciente, ma nel corso della notte le sue condizioni si sono aggravate rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia.

In pericolo di vita

Attualmente l’uomo è ricoverato in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Vomero, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto e nell’identificazione dell’aggressore.