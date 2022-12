Si ribalta con il trattore: auto di passaggio lo travolge e lo uccide. E’ il drammatico epilogo dell’incidente avvenuto ieri sera in via Bugnano, a Orta di Atella. La vittima è un coltivatore del posto che stava viaggiando a bordo del suo mezzo agricolo.

Orta di Atella, si ribalta con il trattore e viene investito: muore agricoltore

La dinamica del sinistro è rocambolesca. A fornire una prima ricostruzione sono stati i carabinieri della stazione di Orta di Atella intervenuti sul posto. L’agricoltore, a quanto pare, stava rientrando a casa dopo aver lavorato quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del trattore, ribaltandosi. Il veicolo ha disarcionato il malcapitato anziano che era alla guida scagliandolo sulla strada.

In quel preciso istante è transitata una vettura che ha centrato in pieno l’uomo. La zona a ridosso del Beautiful Coffee è ora blindata dalle forze dell’ordine per i rilievi mentre sul posto sono giunte le ambulanze del 118. Tantissimi i testimoni presenti sulla scena. Toccherà adesso ai militari dell’Arma vagliare la posizione del conducente dell’auto responsabile dell’investimento. Si tratterebbe, però, soltanto di una tragica fatalità.