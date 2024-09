Ennesima tragedia sul lavoro: un operaio di 60 anni, Antonio Benardo, originario di Benevento, è morto schiacciato a causa del ribaltamento del cancello d’ingresso di un capannone industriale della società “le delizie del sud s.r.l.”.

Orta di Atella, si ribalta cancello di un capannone: morto schiacciato operaio

L’incidente è avvenuto in via Murolo, ad Orta di Atella, nel Casertano. La vittima, dipendente della società Eco Sistem S.Felice srl, attiva nella gestione e smaltimento dei rifiuti, stava chiudendo il cancello quando questo gli è caduto addosso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Marcianise e gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro (Spsal) dell’Asl di Caserta, oltre alla polizia locale di Orta di Atella.

La salma dell’operaio è stata trasferita all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano, su disposizione del magistrato della Procura di Napoli Nord, per gli accertamenti medico-legali.

Saranno necessari ulteriori approfondimenti per determinare le cause precise dell’incidente che ha stroncato la vita di un uomo prossimo alla pensione. Bernardo, sposato e padre di tre figli, stava infatti per raggiungere il meritato riposo dopo una lunga carriera lavorativa. La sua morte si aggiunge a un elenco troppo lungo di vittime sul lavoro, una realtà che continua a mietere vite in un Paese dove la sicurezza nei luoghi di lavoro rimane una questione irrisolta.