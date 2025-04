Un maxi sequestro di merce contraffatta è stato effettuato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Napoli in un locale seminterrato di Orta di Atella. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore hanno individuato un vero e proprio “deposito del falso”, contenente oltre 40.000 articoli contraffatti tra profumi, cosmetici, abbigliamento, accessori e materiale hi-tech.

Orta di Atella, scoperto “deposito del falso”: sequestrati oltre 40mila prodotti contraffatti

Nel mirino due trentenni della provincia di Napoli, sorpresi a movimentare pacchi in modo sospetto. Dopo averli pedinati, i finanzieri sono intervenuti procedendo a una perquisizione del locale. Il materiale rinvenuto presentava evidenti segni di contraffazione: confezioni difformi da quelle originali e QR code non funzionanti o collegati a siti non ufficiali.

Secondo le stime, se immessa sul mercato, la merce avrebbe potuto generare introiti superiori al milione di euro. I due giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione.