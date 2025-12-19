Ottanta esplosivi in auto, privi di marcatura CE e dunque altamente pericolosi se accesi, pronti per essere utilizzati a Capodanno. È quanto hanno scoperto e sequestrato gli agenti del Commissariato di Aversa a bordo di un veicolo, appartenente a un 24enne, fermo in un parcheggio di un centro commerciale a Orta di Atella. Tutti i petardi rinvenuti sono comunemente conosciuti come “Kobra 11”, piuttosto diffusi ma allo stesso tempo molto potenti.

Orta di Atella, in giro con 80 petardi “Kobra 11” in auto: nei guai un 24enne

Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, il Questore Andrea Grassi ha predisposto servizi mirati volti a prevenire illeciti nel settore della detenzione, del porto e del commercio di fuochi e articoli pirotecnici in violazione delle norme di legge. Basti pensare, infatti, che solo l’anno scorso in Campania si sono registrate ben oltre 70 persone ferite a causa dell’esplosione di ordigni nella notte di San Silvestro. Ordigni spesso rudimentali e privi di qualsivoglia requisito essenziale di sicurezza, di salute e di ambiente. Tornando ai controlli eseguiti dai poliziotti in provincia di Caserta, oltre alla scoperta dei botti illegali nascosti in un’auto a Orta di Atella, la perquisizione è stata estesa al domicilio del giovane conducente. Nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori fuochi d’artificio “fuorilegge”, prontamente sequestrati. Il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.