Anziano tratta in salvo da casa in fiamme a Orta di Atella. Sono stati alcuni vicini, poco prima delle 08.00 di questa mattina, a dare l’allarme per un incendio in corso in una delle abitazioni di via Salvemini.

Orta di Atella, frigorifero in cortocircuito innesca incendio in casa: anziano salvata dai carabinieri

L’operatore della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Marcianise, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto giunta attraverso il numero di pronto intervento “112”, ha subito inviato sul posto le pattuglie del Nucleo operativo e Radiomobile in circuito e attivato l’intervento di personale dei Vigili del Fuoco di Caserta e i sanitari del “118”.

L’incendio è stato innescato da un corto circuito causato da un frigorifero installato all’interno di uno degli appartamenti disabitati di uno stabile di due livelli per un totale di quattro abitazioni. Le fiamme stavano per propagarsi rapidamente quando i militari, venuti a conoscenza della presenza nello stabile di un 96enne con difficoltà di deambulazione, vi hanno fatto immediatamente fatto accesso traendolo in salvo prima che fosse intossicato dal fumo.

Anche per i militari dell’Arma impegnati nelle operazioni di salvataggio si sono rese necessarie le cure dei sanitari a causa del fumo inalato. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco l’incendio è stato domato senza altri feriti e prima che potesse allargarsi pericolosamente alle abitazioni vicine.