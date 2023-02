E’ un triste risveglio per Orta di Atella. Una ragazza di appena 37 anni, Elita Fiorillo, è morta. A dare anticipazione della notizia è Casertace.

Orta di Atella in lutto, Elita muore improvvisamente a 37 anni

Il lutto di Elisa colpisce la comunità atellana come un fulmine a ciel sereno. Sul web sono decine i messaggi di cordoglio e tante le foto che la mostrano sorridente e solare. Al momento c’è il massimo riserbo sui motivi della morte ma è certo che la 37enne è venuta a mancare improvvisamente, colpita da una malattia che l’ha stroncata in poco tempo.

Sono stati resi noti intanto i dettagli delle esequie. I funerali si terranno domani, 2 febbraio, alle 11:00 presso la Chiesa San Massimo Vescovo ad Orta Di Atella. Attesa una folla composta da amici, parenti e conoscenti, tutti pronti a stringersi in segno di lutto attorno alla famiglia Fiorillo.

Il precedente

Lo scorso 9 gennaio una donna di 61 anni morì mentre il nipote tentava di trasportarla all’ospedale. Il dramma si consumò in via Toscanini. La ragazza che era con lei si era fermata nei pressi di una farmacia per chiedere aiuto. Tuttavia, nonostante l’intervento del 118, per la 61enne non ci fu niente da fare.