Orrore al centro commerciale di Miano, 22enne si tocca davanti alle ragazzine

Scene disgustose quelle accadute all’interno di un centro commerciale di Miano, in piazza Madonna dell’Arco. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre.

Miano, 22enne si masturba davanti a due minorenni

Un ragazzo è stato fermato dagli agenti del Commissariato Scampia dopo che la vigilanza aveva segnalato la presenza di una persona che si era abbassato il pantalone toccandosi le parti intime. Un’attività che non è di certo passata inosservata agli occhi dei passanti con la conseguente segnalazione avanzata alle forze dell’ordine.

Il giovane, infatti, avrebbe cominciato a masturbarsi davanti a due minorenni che passeggiavano all’interno della galleria commerciale.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’uomo all’esterno dell’esercizio commerciale identificandolo per un 22enne di Napoli con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.