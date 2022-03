Fedez si è sottoposto a un’operazione presso il San Raffaele di Milano. L’artista ha dichiarato nei giorni scorsi di dover combattere contro una malattia e, secondo quanto riportato da Libero, sarebbe stato operato. Ecco le sue condizioni.

Fedez, l’operazione al San Raffaele: come sta

Fedez sarebbe stato operato al San Raffaele di Milano: la notizia è stata diffusa da Libero ma non ha ancora trovato conferma ufficiale da parte del diretto interessato. Il rapper aveva annunciato che questi giorni sarebbero stati molto importanti per lui e per lo sviluppo della malattia che lo ha colpito.

Al momento, non è noto come stia: Fedez potrebbe aggiornare i fan appena sarà pronto in merito a cosa sta accadendo e quali siano le sue condizioni di salute.

Fedez: la malattia

Il marito di Chiara Ferragni aveva sconvolto i suoi followers, annunciando che lo attendeva un lungo percorso a causa di una malattia che lo ha colpito. L’uomo non ha chiarito quale sia il problema di salute di cui soffre ma, basandosi su quanto da lui dichiarato in un’intervista rilasciata tempo fa, potrebbe trattarsi di sclerosi multipla.