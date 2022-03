Fedez ha annunciato su Instagram di avere una malattia e di dover affrontare un percorso per problemi di salute. Il noto cantante non ha voluto al momento esprimersi in merito alle sue condizioni e al male che l’ha colpito, sostenendo di volerne parlare con i suoi followers appena avrà metabolizzato la situazione. Tempo fa, in un’intervista, aveva affermato di essere a rischio sclerosi multipla: vediamo cosa disse e quale potrebbe essere la sua malattia.

Fedez, l’intervista in cui racconta della malattia: di cosa si tratta

Fedez ha parlato in merito al rischio di poter contrarre una malattia durante un’intervista con Peter Gomez.

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione, una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perchè le demielinizzazioni avvengono quando c’è la sclerosi multipla. Ti trovano questa cosa e ti dicono devi stare sotto controllo perchè può essere come no che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo per me per migliorare e scegliere le mie battaglie” sostiene il cantante.

“Ad oggi, io se dovesse succedermi qualcosa, visto che la sclerosi multipla significa che in base a dove ti si accendono queste cicatrici puoi perdere il dono della parola o l’uso della gamba, mi sono reso conto che sono stato dietro a molte persone che probabilmente non si meritavano questo e ho trascurato la mia famiglia. Ad oggi penso di aver trovato una serenità e ho riscoperto grazie a mia moglie, i miei amici e la mia famiglia, il piacere di tornare a scrivere, far musica e andare avanti senza portare rancore e zavorre dietro la schiena” conclude.

Fedez: la dichiarazione su Instagram

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna mi è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso, un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare in futuro.” Sono state queste le prime parole del noto rapper e marito dell’influencer Chiara Ferragni.

La demielinizzazione: che cosa è

La demielinizzazione è un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellula della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. Negli adulti, la guaina mielinica può essere danneggiata a causa di un ictus, di alcune infezioni, del sistema immunitario o per l’abuso di alcool. Ma alcuni disturbi non hanno ad oggi una causa nota. Il più comune dei disturbi demielinizzanti primari è la sclerosi multipla.

Che cos’è la sclerosi multipla

Si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Non è contagiosa né mortale.

La sclerosi multipla è caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni.

È classificabile come malattia cronica: al momento non esiste una cura definitiva, ma sono disponibili numerose terapie che modificano il suo andamento, rallentandone la progressione.