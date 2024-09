Oltre 40 persone sono state arrestate in un’operazione condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Gli arresti si sono concentrati nella zona dell’agro-aversano. Le accuse a carico degli arrestati includono associazione di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antimafia nel Casertano: 40 misure cautelari

Al momento, i dettagli dell’operazione non si conoscono, ma tra i destinatari dei provvedimenti cautelari figura anche un esponente di spicco di un clan mafioso attivo nella provincia di Caserta. Il blitz verrà illustrato dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Napoli, dott. Nicola Gratteri e dal Comandante Provinciale Carabinieri di Caserta, Col. Manuel Scarso, in una conferenza stampa che si terrà in Procura.