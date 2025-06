Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato sta dando esecuzione a un’importante operazione contro l’immigrazione clandestina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli. Sono 45 le misure cautelari in corso di esecuzione in varie località della provincia di Napoli e in altre province italiane, a conferma della vasta portata dell’indagine.

Napoli, operazione contro l’immigrazione clandestina: eseguite 45 misure cautelari all’alba

L’operazione coinvolge numerosi agenti impegnati simultaneamente in più territori, con l’obiettivo di colpire una presunta rete criminale dedita all’organizzazione di ingressi illegali nel territorio nazionale. L’inchiesta, sviluppata in un lungo e complesso lavoro investigativo, mira a smantellare una struttura radicata e articolata, che si presume fosse attiva nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con modalità e mezzi ancora da chiarire ufficialmente.

Le autorità non hanno ancora reso noti i nomi degli indagati né i dettagli specifici dell’inchiesta, che verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10.30 presso la Procura della Repubblica di Napoli. In tale occasione, gli inquirenti forniranno ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti, sulle modalità operative della rete e sui reati contestati.