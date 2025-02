Maxi operazione della Polizia di Stato a Napoli nell’ambito dell’iniziativa nazionale contro la criminalità giovanile. Sono stati 74 i minorenni sottoposti a controllo, di cui due denunciati, nel corso di una serie di interventi che hanno interessato le aree del Vasto, Vomero, Chiaia e Quartieri Spagnoli, oltre alle principali piazze cittadine come Garibaldi, del Gesù, Vanvitelli, Dante e Vittoria.

Operazione anti-criminalità a Napoli: controllati 74 minorenni, due arresti e sequestri di droga e armi

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno identificato complessivamente 273 persone, tra cui 74 minorenni. Due giovani sono stati denunciati per vari reati, mentre un altro è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a uso personale. Durante i controlli, sono stati ispezionati 111 veicoli, uno dei quali è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Sono state inoltre elevate 7 sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

L’operazione ha portato anche all’arresto di due persone. Uno dei fermati è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre l’altro è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato una pistola Beretta modello 84 calibro 9, completa di 11 cartucce (una delle quali già camerata), insieme a consistenti quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Infine, sono state effettuate verifiche su due persone già sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta alla criminalità giovanile e al contrasto delle attività illecite nel capoluogo campano.