Ischia. Un operaio è stato aggredito da tre persone – due uomini e una donna – mentre stava lavorando in un cantiere edile, in via Giovanni Mazzella, a Forio.

Operaio aggredito con un martello nel Napoletano: tre nei guai, c’è anche una donna

Sul posto sono accorsi gli agenti del Commissariato di Ischia – allertati dalla Centrale Operativa -, dove hanno trovato un uomo sanguinante con un ferita al capo. L’operaio ha raccontato alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118 di aver avuto una lite per futili motivi con tre persone e di esser stato colpito con un martello da una donna.

La vittima è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso. Poco dopo gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dall’uomo, hanno rintracciato i tre in via Arenella a Ischia. L’aggressore, un 34enne ischitano con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato omicidio mentre una 27enne ed un 52enne, anch’essi ischitani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per favoreggiamento personale.