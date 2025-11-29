Online il 3° episodio del podcast “Mera Attualità”: la vittoria di Fico, il tentato femminicidio a Qualiano e il mito di Maradona

È online da oggi il nuovo episodio di Mera Attualità, il podcast settimanale di Teleclubitalia che racconta le notizie più rilevanti tra Napoli e provincia. Un formato rapido, moderno e accessibile che ogni sabato porta nelle cuffie degli ascoltatori tre storie: due fatti di stretta attualità e, a chiudere, una notizia “pop”. Nell’appuntamento pubblicato questa mattina si parte dalla politica locale, con la vittoria di Roberto Fico: un risultato che segna un punto di svolta negli equilibri cittadini e apre nuovi scenari nel dibattito del centrosinistra napoletano.

Il secondo tema affrontato riguarda invece la cronaca: il tentato femminicidio a Qualiano da parte dell’ex compagno ai domiciliari, ai danni di una 35enne con i dati che arrivano dai carabinieri e raccontano di una vera e propria emergenza. A chiudere l’episodio, la storia pop della settimana: la devozione senza tempo per Diego Armando Maradona. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, ai Quartieri Spagnoli il murale dedicato al Pibe de Oro che continua a essere punto di ritrovo per centinaia di tifosi, tra cori, ricordi ed emozioni che non si spengono. Mera Attualità è un podcast originale Teleclubitalia, condotto dalla giornalista Maria Rosaria Ferrara e prodotto da Marco Mennillo. Un progetto che arricchisce l’offerta editoriale dell’emittente e porta l’informazione locale nelle principali piattaforme di ascolto: Spotify, Amazon Music e Apple Podcast, ogni sabato.