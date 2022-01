C’è il primo caso di contagio da Omicron 2 in Campania. Si tratta di una 18enne, residente a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, vaccinata col monodose Johnson&Johnson e non ancora sottoposta a dose booster.

Omicron 2, primo caso in Campania: contagiata una 18enne di Pomigliano d’Arco

Come anticipa Il Mattino, la sottovariante è stata sequenziata al Cotugno di Napoli. Lo scorso 16 gennaio, la ragazza era risultata positiva e aveva manifestato sintomi blandi. Dieci giorni dopo, il 26 gennaio, si è sottoposta nuovamente al tampone, che per fortuna ha dato esito negativo.

In Italia la sottovariante BA.2, ribattezzata appunto Omicron 2, è attualmente presente in 9 Regioni. Oltre la Campania, altri casi sono emersi in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. Al momento sono 21 i sequenziamenti effettuati finora sia autonomamente dalle Regioni (come al San Martino di Genova) sia nell’ambito della sorveglianza nazionale effettuata per conto dell’Istituto superiore di Sanità. La “sorella! di Omicron 1 si differenzia dalla versione originariaper alcune mutazioni, anche nella proteina Spike. Per ora gli scienziati sembrano concordare sul fatto che che BA.2 non possa da sola provocare altre ondate di coronavirus, ma non è escluso che possa sostituire Omicron 1 nei prossimi mesi.