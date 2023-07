Trovati senza vita. Padre e figlio. Si tratta di Franco De Corso, 73 anni, e Alessandro, 39. Entrambi uccisi a colpi di pistola. E’ successo a San Marco dei Cavoti, piccolo centro del Sannio, nei pressi del nuovo svincolo della Fortorina. La prima ipotesi è quella di un omicidio-suicidio.

San Marco dei Cavoti, padre e figlio trovati senza vita: ipotesi omicidio-suicidio

Quando l’allarme è scattato dopo il ritrovamento dei due cadaveri, sul posto si sono precipitati 118 e carabinieri. Per le vittime non c’era niente da fare. Secondo una prima ricostruzione, Franco, camionista in pensione, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla tempia. Il figlio da un proiettile tra torace e addome e un altro alla testa.

Tra le piste battute dagli investigatori quella del litigio finito male. Tra i due parenti sarebbe scoppiato un diverbio. Il primo a fare fuoco sarebbe stato Franco, l’anziano, il quale, dopo essersi reso conto dell’accaduto, si sarebbe seduto a terra, vicino a una catasta di legna, e si sarebbe tolto la vita con una pistola.

Le indagini

Sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri, sono sopraggiunti anche il pm Maria Gabriella Di Lauro e i medici legali Emilio D’Oro e Umberto De Gennaro per il sopralluogo e l’ispezione esterna delle salme. La Procura di Benevento ha disposto l’autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni. Sotto choc la piccola comunità di San Marco dei Cavoti.