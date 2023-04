È stata emessa oggi la sentenza sull’omicidio di Rosa Alfieri: Elpidio D’Ambra, 31enne -reo confesso dell’assassinio della giovane di Grumo Nevano, è stato condannato all’ergastolo. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero. D’Ambra è stato inoltre condannato a pagare complessivamente 300mila euro circa, tra risarcimento ai familiari della giovane e le spese legali.

Omicidio Rosa Alfieri, D’Ambra condannato all’ergastolo

Rosa, il 1 febbraio di un anno fa, venne attirata con una scusa nell’appartamento dal 31enne. Una volta dentro, le si avventò contro e la strangolò. D’Ambra subito fu sospettato dell’omicidio. Fu catturato il giorno dopo nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta mentre stava facendo alcune visite.

Il giovane aveva confessato di aver ucciso la 23enne e aveva spiegato di aver agito agito spinto da “voci” nella sua testa. “Ha vinto la giustizia – ha commentato il padre della 23enne, Vincenzo Alfieri – oggi è il primo giorno dopo un anno che viviamo un attimo di serenità sapendo che chi si è portato via Rosa resterà chiuso in carcere senza poter fare ancora del male. Questa sentenza ci rende giustizia ma non colma il vuoto della perdita di una figlia”.