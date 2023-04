Dopo la conferma del Riesame della custodia cautelare in carcere di Francesco Pio Valda, proseguono le indagini sull’omicidio del giovane Pio Maimone a Mergellina. E nell’informativa che la polizia ha depositato in tribunale ci sarebbe anche un video che riprende il presunto assassino che si libererebbe della pistola.

Omicidio Francesco Pio, spunta video in cui Valda si libera della pistola

Le immagini lo riprendono mentre scappa, tenendosi una mano sul fianco, dove presumibilmente nasconde l’arma, e sembra passarla alla persona che è con lui a bordo dell’auto con la quale poi fuggirà. Maimone, secondo gli investigatori, infatti era assolutamente estraneo alla lite avvenuta tra i due gruppi a Mergellina.

Queste ulteriori immagini sono ora al vaglio degli inquirenti e potrebbero dare una svolta alle indagini. Come la persona che era con Valda al momento degli spari e della fuga in auto. L’arma però non è ancora stata ritrovata come le stesse scarpe del 20enne che sarebbero state motivo scatenante della lite prima e dell’omicidio poi.

Minacce sui social tra clan

Intanto i due gruppi tra cui è scoppiata la rissa di Mergellina hanno continuato a sfidarsi sui social con minacce di morte e intimidazioni. Parliamo di appartenenti al rione Traiano contro quelli di Barra. Dopo l’omicidio, secondo quanto riporta Il Mattino, si sono susseguiti diversi post sui social da profili anonimi in cui si leggeva ad esempio: “Questo video è per voi di Barra, non vi fare trovare in giro per Napoli che vi tagliamo la testa”. Immediata era giunta la replica: “Quando volete e dove volete” hanno scritto a proposito della sfida. Una vera e propria faida dunque per la conquista della movida che però è costata la vita al giovane Francesco Pio.

