“Gli studenti sono rassegnati”. A dirlo è Alessandra Guida, dirigente scolastico dell’istituto tecnico Della Porta-Porzio in via Foria, a Napoli, frequentato da Emanuele Tufano, il 15enne ucciso a colpi di pistola, probabilmente durante un inseguimento, tra via Carminiello al Mercato e il centralissimo Corso Umberto. A rimanere feriti anche altre due minori.