È stata rinviata al 29 aprile prossimo l’udienza presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorsi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San Sebastiano al Vesuvio.

Omicidio di Santo Romano, sentenza rinviata al 29 aprile

Durante l’udienza, il giudice Umberto Lucarelli ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalla difesa, ma si è riservato di decidere in merito alla perizia psichiatrica richiesta dall’avvocato difensore del 17enne imputato per l’omicidio di Santo. Il legale della famiglia Romano ha fatto sapere che “c’è stata una richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa, allo stato rigettata. Tuttavia, il giudice si è riservato di valutare se concederla in corso di abbreviato”. All’udienza erano presenti i familiari di Santo Romano.