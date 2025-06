È stata rinviata a luglio la discussione al tribunale del Riesame per le misure cautelari per gli ex sindaci di Giugliano, Nicola Pirozzi e Antonio Poziello, oltre a funzionari della Teknoservice.

Giugliano, inchiesta appalto rifiuti: rinviata a luglio la decisione sull’appello al Riesame

Questa mattina a discutere è stato solo il pm Sirignano che ha chiesto l’accoglimento della richiesta di misura cautelare. Secondo l’accusa sussisterebbero gravi indizi e un concreto rischio che gli imputati possano reiterare reati in un sistema definito “collaudato”.

A luglio, invece, sarà la volta degli avvocati difensori. Soltanto a quel punto, dopo la loro arringa, si attenderà la decisione dei giudici del Riesame se applicare o meno gli arresti domiciliari, rigettati lo scorso gennaio dal gip di Napoli Nord Saladino.