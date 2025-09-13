Dopo un’autopsia durata sette ore, l’indagine sull’omicidio di Ciro Rapuano si complica. La moglie, Lucia Salemme, è accusata di omicidio volontario ma sostiene di aver agito per legittima difesa dopo essere stata aggredita dal marito.

Omicidio di Ciro Rapuano, 60 colpi fatali: la moglie parla di legittima difesa, Procura indaga

Gli inquirenti nutrono dubbi sulla dinamica, in particolare sul perché l’uomo sia stato colpito da 60 fendenti e su come la donna si sia procurata le ferite. Il racconto di Lucia suggerisce un duello, ma la Procura vuole vederci chiaro e ha disposto una perizia sulle sue ferite. Il movente economico, sebbene non legato a grandi cifre, sembra essere il fattore scatenante dei contrasti tra i due.

Nonostante si siano diffuse voci su grosse somme di denaro scomparso, le perquisizioni non hanno trovato nulla di anomalo. L’attenzione degli investigatori si concentra sulla scena del crimine, limitata alla camera da letto, e sulla sequenza degli eventi, in particolare sul tempo trascorso tra l’aggressione di Ciro e la reazione di Lucia.

Le ferite della vittima si concentrano principalmente sulla schiena e sul collo, elementi che gli inquirenti stanno cercando di approfondire. Intanto comunicata la data dei funerali dell’uomo che si celebreranno lunedì mattina presso la chiesa dei Turchini a Napoli.