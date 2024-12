Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un giovane di 24 anni, gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale di origini marocchine.

Omicidio a Torre del Greco, arrestato l’assassino: ha 24 anni

Le indagini hanno avuto inizio dopo il rinvenimento del cadavere di un uomo di 34 anni in un piccolo appartamento situato in via Gurgo. La vittima è stata trovata riversa sul pavimento in una pozza di sangue. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato, il medico legale e il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica.

Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle abitazioni vicine, gli investigatori sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 24enne, rintracciato nelle vicinanze della scena del crimine poco dopo l’accaduto. Durante i rilievi, è stato sequestrato anche un coltello da cucina, ritenuto l’arma del delitto.

Sulla base degli elementi raccolti, il Pubblico Ministero ha emesso un decreto di fermo, prontamente eseguito dagli agenti. Il sospettato, completate le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.