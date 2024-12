Un 30enne ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì. L’omicidio sarebbe avvenuto in via Gurgo a Torre del Greco, così come riporta Metropolis.

Torre del Greco, omicidio nella notte: 30enne accoltellato e lasciato in una pozza di sangue

La vittima è un migrante di origini africane. Teatro del delitto è una stretta traversa situata tra via Leopardi, via Litoranea e via Nazionale, poco illuminata e priva di telecamere. L’allarme è stato lanciato da alcuni abitanti della zona alle prime luci dell’alba, quando hanno visto il corpo del 30enne riverso in una pozza di sangue.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il corpo aveva già smesso di battere. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia locale sono intervenuti per avviare le indagini. Secondo i primi rilievi effettuati, la vittima avrebbe subito diverse coltellate, al culmine di un’aggressione brutale. Al momento diverse le piste battute: dal regolamento di conti alla lite sfociata nel sangue.