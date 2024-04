Ruba un’auto in strada e fugge dopo aver tentato di investire il proprietario. È accaduto a Napoli, in piazza Garibaldi.

Scena da film a Napoli, ruba auto ma viene inseguito dal proprietario e da un gruppo di rider

Una piccola flotta di rider in scooter assiste alla scena e fa segno alla vittima di salire in sella. Durante la corsa tra le strade affollate del centro, complice la capacità dei riders di destreggiarsi nei vicoli più stretti, il proprietario dell’auto appena rubata compone il 112 senza mai perdere di vista il fuggitivo.

Vincenzo Cincinnato, 37 napoletano autore del furto, non accenna a fermarsi e sperona diverse auto in sosta nel tentativo di seminare i centauri. In via della Veterinaria la svolta: a causa della forte velocità l‘uomo investe un motociclista di 25 anni, sbalzandolo violentemente a terra. Lascia sull’asfalto il giovane e l’auto in strada con le portiere spalancate e tenta la fuga a piedi.

Arrestato 37enne

Il 37enne è stato bloccato dopo pochi metri dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. In manette, dovrà rispondere di rapina impropria, lesioni personali e omissione di soccorso. Il giovane centauro è stato ricoverato nella clinica Villa Betania in codice giallo, non in pericolo di vita.

Cincinnato, invece, è in carcere, in attesa di raccontare al giudice le sue ultime ore in libertà.