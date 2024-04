Già agli arresti domiciliari, aveva ricevuto un permesso speciale dal giudice per recarsi dal dentista per un trattamento ortodontico. Tuttavia, invece di tornare direttamente a casa, l’uomo ha pensato bene però di fermarsi al bar. Risultato? È stato nuovamente arrestato.

Violazione dei Domiciliari: imprenditore nuovamente arrestato e condannato a 8 mesi di reclusione

Si tratta di Salvatore D’Amelio, titolare dei marchi di moda Minimal e Drop List, già agli arresti domiciliari dal 11 gennaio per accuse di riciclaggio legate a un’inchiesta sul clan Contini, nuovamente arrestato e condannato a otto mesi di reclusione.

La Guardia di Finanza di Napoli, attraverso il nucleo di polizia economico finanziaria, ha monitorato i suoi spostamenti e scoperto le violazioni. Dopo l’arresto in flagranza, è stato condannato in giudizio direttissimo. D’Amelio rimarrà ai domiciliari in attesa del processo principale per riciclaggio.