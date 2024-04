Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – alle 5.55 di questa mattina, domenica 28 aprile, nell’area del Vesuvio.

Napoli, trema il Vesuvio: scossa di terremoto di magnitudo 3.1

Il sisma ha avuto come epicentro il cratere del vulcano ed è stato avvertito in maniera nitida in tutta l’area dei comuni vesuviani: da Portici a Torre del Greco, da San Sebastiano al Vesuvio a Ercolano. Non si sarebbe registrato nessun danno a persone o cose.

Ieri, quasi allo stesso orario, una forte di scossa di terremoto – l’ennesima degli ultimi mesi – aveva interessato i Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito in tutta l’area a nord di Napoli: tantissimi i cittadini scesi in strada o svegliati a causa della scossa intensa.