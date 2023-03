Omicidio a Mergellina, la decisione del giudice su Francesco Pio Valda

Il giudice Maria Luisa Miranda ha convalidato il fermo per Francesco Pio Valda, il 20enne accusato dell’omicidio di Fracensco Pio Maiomone, ucciso per errore nella zona degli chalet di Mergellina. Il gip non solo ha convalidato il fermo ma ha anche confermato l’aggravante mafiosa.

Omicidio a Mergellina, la decisione del giudice su Francesco Valda

Dunque resta in carcere il figlio del ras Ciro Valda che, questa mattina, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane è difeso dall’avvocato Antonio Iavarone.

Intano è stata fissata la data dei funerali di Checco Maiomone: le esequie del 18enne si svolgeranno sabato 25 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa di San Lorenzo Martire a Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli nel quale il giovane viveva insieme alla famiglia.

Ai funerali sarà presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Mannfredi: “Sicuramente ci saremo perché è stato un evento che ci ha molto colpiti: una famiglia semplice, un ragazzo che aveva voglia di lavorare e di fare e che purtroppo è stato vittima di un gesto di violenza assolutamente sconsiderato” ha detto il primo cittadino.