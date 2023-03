È scattata nei suoi confronti la solidarietà social di amici e parenti che si schierano dalla parte del presunto assassino di Francesco Pio, il 18enne ucciso a Mergellina. Dopo il fermo di Valda e le immagini del suo arresto che circolano vorticosamente sui social, spuntano foto e messaggi di affetto e supporto al 19enne di Barra.

Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino

A raccoglierli in un carosello di immagini è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che condanna fermamente chi sta dando il proprio sostegno al killer: “E’ incredibile, ne restiamo inorriditi ogni volta, come facilmente certa gente si schieri dalla parte di delinquenti, criminali, camorristi ed assassini, senza proferire una sola parola per le vittime. E’ la parte marcia che infetta l’intera società che rischia così di incancrenirsi totalmente“, commenta Borrelli.

Nella maggior parte delle immagini, Francesco Pio Valda è sempre in compagnia di amici. E sono gli stessi amici e parenti ad aver pubblicato in queste ore foto sui social, accompagnate spesso da scritte come “Se va male, è esperienza” oppure “Solo la morte ci separa, le catene ci rafforzano”.

“Noi non possiamo che chiedere che questa vicenda si risolva con una sentenza dura per l’assassino – prosegue il deputato che ha anche portato il caso in Parlamento – una sentenza che porti un po’ di giustizia alla famiglia della vittima. Lotteremo con tutte le forze perché a partire da questa storia si possano rimettere le cose nel giusto ordine: assassini e criminali in galera e giustizia e solidarietà per le vittime”.