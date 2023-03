Spunta un video dell’arresto di Francesco Pio Valda, il 20enne fermato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava in zona chalet di Mergellina durante una discussione tra due gruppi di ragazzi a cui non aveva nemmeno partecipato.

Napoli, su TikTok spunta il video dell’arresto di Francesco Pio Valda

Il video di circa 1 minuto risale a ieri pomeriggio ed è finito su TikTok. Nel filmato, girato dal cellulare di un residente delle palazzine di Ponticelli, si vede il giovane tra le braccia dei poliziotti che lo scortano verso la volante. Valda si era nascosto a casa di conoscenti subito dopo i fatti di lunedì notte.

Il fermo è stato emesso ieri pomeriggio: omicidio volontario, con l’aggravante del metodo mafioso. Valda, figlio di un ras scissionista del clan Aprea-Cuccaro ucciso nel 2013, avrebbe aperto il fuoco contro un altro giovane perché gli avevano sporcato una scarpa.

Secondo quanto ricostruito, la rissa sarebbe scoppiata tra due gruppi di giovanissimi, originari dei quartieri Barra e Rione Traiano. Dalle parole si è passato subito ai fatti. Il 19enne ha estratto una pistola, detenuta illegalmente e non ancora trovata, poi ha aperto il fuoco prima in aria, poi verso la folla con l’obiettivo di ferire qualcuno.

Il video