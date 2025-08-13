Basta qualche ora di sole in Costiera Amalfitana per ritrovarsi con un conto da capogiro. È quanto denuncia un bagnante in un post diventato virale sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, che in poche ore ha raccolto oltre 1.600 commenti.

Ombrellone e snack, conto salato in Costiera: la denuncia sul social

Nella segnalazione, accompagnata dalle foto degli scontrini, il dettaglio dei costi: 5 euro l’ora per il parcheggio, 60 europer un ombrellone con due lettini e 32 euro per un tè, un pacchetto di Cipster, un gelato confezionato e due granite. “È impossibile andare al mare in Costiera senza spendere cifre assurde”, scrive l’utente. Tra i commenti, c’è chi si indigna e chi si rassegna, ma il filo conduttore è uno: un turismo sempre più esclusivo che rischia di lasciare fuori famiglie e giovani.