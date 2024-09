“Santo subito”, “uomo d’onore”, “grande uomo”, “i suoi valori li ha portati fino alla morte”. Non sono frasi rivolte a un benefattore ma alcuni dei commenti che accompagnano un post sui social di un utente che mostra orgoglioso il suo omaggio alla tomba di Raffaele Cutolo, il capo della Nco deceduto qualche anno fa.

Omaggio sui social alla tomba del boss Cutolo: “Santo subito e uomo d’onore”

Lo denuncia, in una nota, il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ritiene “fondamentale” per scongiurare simili manifestazioni, l’approvazione della sua proposta di legge per l’introduzione del reato di apologia mafiosa”.

Anche se non si diventa camorristi, mafiosi, ‘ndranghetisti, né magari si ha neanche simpatia per certe figure, è comunque molto probabile, lì dove manca la cultura e l’attenzione dello Stato, che ci si attenga a quei disvalori tipici delle culture mafiose che poi portano a vivere in maniera errata e nociva per la società”, afferma il parlamentare.