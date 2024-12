Un compleanno speciale per la Pasticceria Marano, artigiani dei dolci da tre generazioni e punto di riferimento importante. In vista del Natale un appuntamento da non perdere e una giornata all’insegna del gusto.

Si avvicina uno dei momenti più intensi dell’anno, tutto è già pronto per tavole imbandite e idee regalo belle e gustose.